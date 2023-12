Russiske soldater ble lenket til et tre da de nektet å krige, ifølge rapport

Russiske soldater under skytekonkurransen «Forever Alive» i St. Petersburg i august 2022.

En russisk menneskerettighetsorganisasjon melder om hendelsen på Telegram.

Så langt i Ukraina-krigen har det kommet flere drypp fra fronten om hvilke forhold de russiske soldatene lever under.

Avlyttede telefonsamtaler har avslørt at misnøyen blant soldatene også øker, og at de har lyst til å flykte.

Men prøver de å flykte, eller nekter å krige, venter det straff.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

En rapport fra den uavhengige russiske menneskerettighetsorganisasjonen «The Movement of Conscientious Objectors» (DSO), hevder Russland straffer soldater som ikke vil ut å krige ved å binde dem fast i et tre og la de stå ute i kulde og regn til de ombestemmer seg.

Newsweek er blant mediene som har omtalt saken.

Se video: Sjeldent innblikk fra frontlinjen

Your browser doesn't support HTML5 video. Sjeldent innblikk fra frontlinjen: – Ikke gi opp! Les mer Lukk

Sendte videobevis

Det uavhengige russiske nyhetsnettstedet iStories, som spesialiserer seg på undersøkende journalistikk, forteller historien om en av disse soldatene, Gennadij og hans bror Semyon.

I rapporten fra menneskerettighetsorganisasjonen DSO står det at Gennadij ga seg etter å ha vært lenket fast i en hel natt. Broren Semyon skal ha filmet at andre soldater ble behandlet på samme måte og sendt som bevis til DSO.

Brødrenes koner skal også ha reagert og rapportert hendelsen til den russiske militære påtalemyndighet.

Hevder de blir truet

Da hendelsen ble kjent, skal flere lokale medier i Russland ha plukket opp historien, skriver Newsweek. Det skal ha ført til at sjefen for brødrenes bataljon ba dem skrive et brev hvor de sa det var ukrainske tropper som hadde bundet Gennadij til treet, ifølge DSO.

Semyon skal også ha fått beskjed om å slette alle meldinger og videoer om hendelsen, og ringe kona og be henne trekke tilbake rapporten.

Ifølge DSO, skal ikke kona ha hørt fra ham siden.

– Vi er veldig redde for hans liv og helse, skriver menneskerettighetsgruppen.

– Alle forstår hvorfor en person sier sånt i telefonen til kona si. Han er i nåde hos mennesker som torturerer folk, og han er forsvarsløs. De krever at han sier akkurat dette.

Kona til Semyon kommer ikke til å trekke uttalelsen sin, hevder DSO.