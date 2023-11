Århundrets storm skal ha ødelagt Russlands forsvarsverk på Krimhalvøya

Ødelagte konstruksjoner på en strand etter den kraftige stormen, her ved Yevpatoriya på Krim, 27. november 2023.

Det voldsomme uværet som herjer i Ukraina og Russland, har resultert i at store deler av russernes barrikader langs kystlinjen på Krim er pulverisert.

De siste dagene har et kraftig snøvær og voldsom vind forvandlet de russiskokkuperte områdene til et hvitt inferno.

Naturkreftene har klart det ukrainske styrker ikke har oppnådd; å legge store deler av russernes bastioner langs kystlinjen i grus.

«Russlands forsvarslinje på Krim er vasket bort i enbrutal storm», skriver Newsweek.

Forsvarsverk feid på sjøen



Slik så de russiske forsvarsverkene på Krimhalvløya ut før århundrets verste storm satte inn.

Stormen, som har fått navnet «Bettina» av greske meteorologer, omtales som en av det siste århundrets aller verste. Et tosifret antall er døde, mens flere millioner har mistet strømmen. Veier er oversvømt, og tusenvis er reddet ut av farlige situasjoner.

Nå kommer det meldinger om at uværet også har påført de stridende partene store vanskeligheter. På Krimhalvøya skal store deler av russernes forsvarsverk ha blitt feid på sjøen eller smadret.

«Anti-sabotasje-hindre» ved Kertsj-broen ødelagt

Ifølge Kyiv Independent viser satellitbilder fra Planet Labs at de såkalte «anti-sabotasje-hindrene», som russerne har etablert ved den strategisk viktige Kertsj-broen, har blitt vasket bort. Dermed er forsvarsverket, som Putin ga ordre om, ikke lenger så beskyttende som før stormen.

Ukrainas etterretningstjeneste hevder Russland har brukt lensene som barrierer for å beskytte mot droneangrep.

Erklærer unntakstilstand



Stormens herjinger kan nå by på nye muligheter for Ukraina til å angripe russiske installasjoner på Krim. Sevastopol er Russlands viktigste marinestasjon på halvøya.

Etter stormen erklærte russiske tjenestemenn på Krim unntakstilstand, skriver Marine Insight.

Etter en rekke ukrainske angrep mot hovedbasen til den russiske Svartehavsflåten, ble deler av flåten flyttet lenger øst for å unngå nye angrep.

Ifølge Basil Germond, en maritim sikkerhetsspesialist ved Storbritannias Lancaster University, viser flyttingen av flåten at Russland har mistet sin dominans over Svartehavet.

– Svartehavet blir et mer uoversiktlig og farligere sted

Voldsomt uvær på Krim skal ha gått svært utover de russiske forsvarsverkene langs kysten.

Det er uklart hvor lang tid Russland vil bruke på å gjenoppbygge festningsverkene, men russiske myndigheter er i ferd med å danne seg et bilde av de omfattende skadene, skriver The War Zone.

– Faren for utilsiktet skade for begge parter og sivile øker. Svartehavet blir et mer uoversiktlig og farligere sted dersom disse minene ender i havet, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole til Nettavisen.

Utslettet en rekke russiske forsvarsposisjoner

Han beskriver Svartehavsflåten som en mer solid og robust flåte enn det ukrainerne har, og at det blir spennende å se hvem som tar initiativet når stormen legger seg.

Kertsjbroen ble utsatt for et angrep i oktober 2022.

Ifølge Newsweek var bølgene så høye som 11 meter, og mange områder ble oversvømt. Stormens skal ha utslettet en rekke russiske forsvarsposisjoner langs Krim-kysten, ifølge flere rapporter.

Spørsmålet er hvor svekket russernes forsvarslinjer er når stormen har lagt seg.

