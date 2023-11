Tre drept og seks såret i skyteangrep i Jerusalem

NTB

Tre personer er drept og seks er såret i et skyteangrep i Jerusalem torsdag, opplyser ambulansetjenesten Magen David Adom.

To menn åpnet ild mot folk som ventet på bussen i utkanten av byen torsdag morgen, ifølge Israels politi. En 24 år gammel kvinne ble drept i angrepet. En eldre mann og en eldre kvinne døde senere av skadene de fikk, skriver Times of Israel.

Ambulansetjenesten opplyser at to mistenkte gjerningspersoner ble skutt på stedet, og at en av dem ble drept. Den andre er alvorlig skadd.

– To bevæpnede terrorister som ankom stedet i en bil, og åpnet ild mot sivile ved et busstopp. De ble nøytralisert av sikkerhetsstyrker og sivile som var i nærheten, uttaler politiet.

Det var to soldater og en sivil som åpnet ild mot angriperne. Angrepet skjedde klokka 7.40 torsdag morgen lokal tid. For flere av ofrene er tilstanden kritisk.

Angriperne brukte automatvåpen og pistol. De to bodde i Øst-Jerusalem, ifølge Israels politi, skriver Haaretz.

Hendelsen skjedde samme morgen som den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas ble utvidet.