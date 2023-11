NTB

Kinas ambassadør til USA sier han er svært trist over at USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger er død.

Ambassadøren viser til at Kissinger spilte en sentral rolle i opprettelse av diplomatiske bånd mellom Beijing og Washington i sin tid.

– Det er et enormt tap for begge våre land og for verden, sier ambassadør Xie Feng.

Han legger til at «historien vil huske hva hundreåringen har bidratt med til forholdet mellom Kina og USA».