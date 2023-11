Klimatoppmøtet begynner i Dubai

To menn passerer flaggene til landene som deltar på klimatoppmøtet i Dubai i De forente arabiske emirater. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

NTB

Forhandlere fra hele verden samles torsdag i Dubai for å gjøre et nytt framstøt for å bremse klimaendringene.