Japan ber USA sette Osprey-flyene på bakken etter dødsulykke

NTB

Japan har bedt USA om å sette landets Osprey-militærfly av typen V-22 på bakken etter en flystyrt i sjøen i Japan.

Ulykken skjedde onsdag utenfor øya Yakushima. Én person er bekreftet omkommet. Sju er fortsatt savnet. Det amerikanske luftforsvaret opplyser at årsaken til styrten så langt er ukjent.

Japans forsvarsminister Minoru Kihara sa torsdag at han har bedt USA om å sette Osprey-flyene på bakken inntil videre.

Setter alle fly på bakken

En talsperson for de amerikanske styrkene i Japan har overfor Reuters avvist å kommentere anmodningen om at USA må sette sine Osprey-fly på bakken i landet.

Japan har selv Osprey-fly som del av landets selvforsvarsstyrker. Myndighetene varsler at all bruk av flytypen suspenderes til omstendighetene er klare.

Øyenvitner har fortalt at den venstre motoren på flyet så ut til å ha tatt fyr idet flyet nærmet seg en flyplass under en nødlanding. Været var pent og det var lett vind i området, melder japanske medier.

Mange ulykker

V-22 Osprey er utviklet av Boeing og Bell Helicopter og er et hybridfly. Det kan ta av og lande vertikalt som et helikopter.

Det har vært en rekke ulykker med flytypen siden den ble satt i produksjon i 1988. Fem soldater omkom da et Osprey-fly styrtet i California i sommer, og tre amerikanske marinesoldater døde i august da et Osprey-fly styrtet i Australia.

I Norge styrtet et amerikansk Osprey-fly sør for Bodø under en militærøvelse i mars i fjor. Fire amerikanere omkom i ulykken.