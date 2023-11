Israelsk kringkasting: Israel godtar ikke Hamas-liste – kampene kan bli gjenopptatt

En kolonne med Røde Kors-biler fraktet onsdag kveld frigitte gisler fra Gazastripen via Rafah-grenseovergangen til Egypt, før de etterpå ble sendt videre til Israel. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

NTB

Krigen mellom Hamas og Israel kan bli gjenopptatt torsdag morgen dersom Hamas ikke endrer på kravene sine, sier en kilde til israelsk kringkasting.

Hamas har levert en liste til Israel over gisler som Hamas vil frigi torsdag. Men listen oppfyller ikke israelske krav, melder den israelske kringkasteren KAN.

En israelsk kilde sier til kanalen at hvis Hamas ikke endrer på listen innen klokken 7 torsdag morgen, så kommer Israel til å starte opp igjen kampene.

Onsdag kveld uttalte en talsmann for Hamas at gruppen ikke er fornøyd med Israels siste forslag for å få til en ny forlengelse av den midlertidige våpenhvileavtalen.

Våpenhvilen trådte i kraft fredag morgen i forrige uke og skulle vare i fire døgn. Den ble forlenget med to nye døgn. Flere medier i Qatar meldte mandag at det da pågikk forhandlinger om enda en forlengelse. USAs utenriksminister Antony Blinken ankom Israel sent onsdag kveld. Det er USA, Qatar og Egypt som mekler mellom Hamas og Israel.