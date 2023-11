16 gisler frigitt av Hamas – 30 palestinere løslatt i Israel

NTB

16 gisler er frigitt av Hamas og Israel har løslatt 30 palestinere i den sjette utvekslingen under den midlertidige våpenhvileavtalen.

Like før klokken 1 natt til torsdag norsk tid bekreftet israelske myndigheter at 30 palestinere er løslatt fra israelske fengsler, i henhold til våpenhvileavtalen som er inne i sine foreløpig siste timer.

En times tid tidligere ankom 14 gisler Israel etter å ha blitt frigitt av Hamas. De ble overlatt til Røde Kors-personell og sendt fra Gazastripen via Egypt til Israel. Ti av dem er israelere og fire er thailendere, skriver Times of Israel.

Takk til Putin

Tidligere onsdag kveld ble dessuten ytterligere to gisler frigitt i en separat avtale. Det var to israelsk-russiske kvinner, som ifølge Hamas ble frigitt som en takk til Russlands president Vladimir Putin for hans anstrengelser og syn på krigen. Disse to gislene ble frigitt utenfor rammeverket av våpenhvileavtalen, ifølge Hamas.

Dermed har Hamas frigitt 97 gisler så langt. Rundt 150 gisler er fortsatt igjen på Gazastripen etter å ha blitt bortført av Hamas under angrepet mot Israel 7. oktober.

Kan forlenges

Våpenhvilen er inne i det sjette og foreløpig siste døgnet, men det har kommet signaler om at den kan bli forlenget. Forhandlinger om en forlengelse til og med søndag pågår, ifølge flere medier i Qatar.

Anslagsvis 40 av gislene ble tatt av Islamsk jihad og andre grupper som opererer på Gazastripen, noe som kan vise seg å bli en utfordring i fortsatte forhandlinger, ettersom de i utgangspunktet foregår mellom Hamas og Israel.