Russisk soldat avslører marerittaktige forhold på frontlinjen i Ukraina

I en video publisert tirsdag, beskrev en russisk soldat de tøffe forholdene enheten hans skal stå overfor på øyene i elven Dnipro i Ukraina.

Videoen viser Dnipros vannmasser som stiger opp mot den russiske leiren, og den ikke navngitte soldaten kritiserer sine militære sjefer og sier at troppene, som er plassert på øyene, vil gå en «sikker død» i møte.

Soldatens video ble først lagt ut på Telegram, men WarTranslated, et uavhengig medieprosjekt som oversetter materiale om krigen mellom Russland og Ukraina til engelsk, delte senere klippet på X.

WarTranslated legger ofte ut videoer av russiske soldater som gir uttrykk for misnøye med Russlands president Vladimir Putin eller hans militære ledere.

Videoklippet er ikke uavhengig verifisert.

Se video:– Dette er hvordan helvete ser ut:

– Til en sikker død

I forrige uke delte medieprosjektet en video fra en gruppe russiske soldater som beskyldte sjefen sin for å ha gitt dem et oppdrag i håp om at de skulle bli drept.

Soldatene i videoen hevdet at sjefen ønsket å drepe dem for å dekke over tidligere feil som førte til at andre soldater døde. De sa at oppdraget var en utplassering til øyene i Dnipro, skriver Newsweek. Det er ikke klart om noen av soldatene i forrige ukes video dukker opp i det nye klippet.

I den siste videoen viser soldaten frem hytta si til kameraet og viser hvordan den var i uorden etter at den nylig ble oversvømt.

– Alle soveplassene er under vann, sier soldaten, før han peker på bakken.

– På en eller annen måte klarer gutta å ligge der.

Soldaten gir deretter en indikasjon på håpløsheten han føler overfor omgivelsene ved å si at han ikke bryr seg om droneangrep fra ukrainske styrker.

– I går snødde det. Dette var alt vi klarte å redde, sier han mens kameraet fokuserer på en liten haug med våpen på en seng.

Etter å ha vist vannet utenfor teltet sitt, henvender soldaten seg tilsynelatende til sjefene sine.

– Å, f**n. Hvor sender du gutta egentlig? Til en sikker død?, fortsetter han.

Regelbrytere



I bildeteksten til det opprinnelige Telegram-innlegget der videoen ble hentet fra, skrives det at soldatene på øya lider under «de vanskeligste forhold».

Videre står det at kommunikasjon og artilleri på øya har vært «forgjeves» og viser videre til et pågående «problem» med troppens båter.

Det blir også bemerket at «utvelgelsen av personell til operasjoner på øyene også reiser spørsmål», at Russland ofte rekrutterer «skurker og lovbrytere» til slike oppdrag som en form for straff.