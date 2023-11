Den russiske generalmajoren Vladimir Zavadsky er død: Skal ha tråkket på mine

Russlands president Vladimir Putin og daværende oberstløytnant Alexander Zavadsky, sjef for det 7. motoriserte ifanteriregimentet til det 11. armékorpset til den baltiske flåten i det russiske vestlige militærdistriktet, ble belønnet med Gold Star-medaljen under en seremoni i Kreml i Moskva, Russland, torsdag 8. desember 2022. Nå er han død.

Skal ha mistet livet da han utløste en landmine, som kan ha vært utplassert av russiske styrker.

Zavadsky var nestkommanderende for det 14. armékorpset til de russiske væpnede styrkene, som kjemper på okkupert jord i Ukraina.

Det er imidlertid ikke klart hvor i Ukraina han skal ha blitt drept.

Nyheten om generalens død er publisert av det uavhengige russiske nyhetsbyrået MediaZona og flere internasjonale medier.

Har mistet et tosifret antall generaler



Russland har mistet et tosifret antall generaler siden invasjonen startet i februar 2022.

Den ukrainske militæroffiseren oberst Anatoly Stefan har også meldt om generalmajorens død på sin Telegram-kanal. Han skriver at Vladimir Zavadsky ble drept tirsdag denne uken.

Newsweek har kontaktet Russlands forsvarsdepartement via e-post for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Høyt utdannet og svært erfaren



I juni rapporterte BBC Russian Service og MediaZona at en russisk general, to oberster og tre oberstløytnant skal ha blitt drept i den første måneden av Ukrainas motoffensiv, mellom 4. juni og 7. juli.

Zavadsky ble uteksaminert fra Moscow Combined Arms Command School, 1. bataljon, i 2000. Ni år senere ble han uteksaminert fra det russiske militærakademiet. Han tjenestegjorde senere i det russiske militæret som nestkommanderende for et stridsvognregiment, og har vært stabssjef for en motorisert infanteribrigade og sjef for en stridsvogndivisjon.

Skal ha tråkket på mine lagt ut av russiske avdelinger



De foreløpige meldinger tyder på at Zavadsky ikke ble drept i kamp med ukrainske styrker, men det antas at han døde etter å ha tråkket på en landmine plassert av en annen russisk enhet, skriver Daily Beast.

Målet med disse minene var å stanse ukrainske rekognoseringsgruppern som også opererer bak fiendens linjer, skriver Telegram-kanalen VChK-OGPU, som siterer en ikke navngitt kilde.

Andre kilder hevder generalen ble offer for ukrainsk artilleri.

«Utvilsomt et stort tap for hæren og nasjonen som helhet»

Den russiske forskningsgruppen Conflict Intelligence Team bekrefter også Zavadskys død, med henvisning til russiske militærkilder, skriver Radio Free Europe.

«Dødsfallet til en så høytstående offiser er utvilsomt et stort tap for hæren og nasjonen som helhet,» skriver en russisk kvinne på Telegram.

Russland har mistet et stort antall erfarne offiserer etter at Putin ga ordre om på invadere Ukraina.