Stoltenberg uklar på om Israel bryter folkeretten

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg vil ikke svare direkte på om han mener Israel bryter folkeretten i Gaza eller ei.

På en pressekonferanse i Nato onsdag spurte NTB Nato-sjefen om han er enig med land som Norge, Frankrike og Spania i at Israel bryter humanitærretten i sin kamp for å knuse Hamas på Gazastripen.

– Jeg har sagt igjen og igjen at humanitærretten må respekteres. Det fortsetter å være mitt budskap, svarte Stoltenberg.

– Men jeg er glad for at våpenhvilen ble forlenget, legger han til.

Historisk dødelig

Mandag ble våpenhvilen forlenget med to dager. Den utløper dermed onsdag. Imidlertid forhandles det intenst om en ytterligere forlengelse.

Samtidig har USA gitt Israel beskjed om å utvise mer presisjon og ta større hensyn til sivile hvis landet gjenopptar bakkeoperasjonen i forsøket på å utrydde Hamas.

Ifølge ekspertene dør det flere sivile i Gaza nå enn under de mest dødelige amerikanskledede angrepene i Irak, Syria og Afghanistan.

Flere land urolige

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa til NTB tirsdag at stadig flere land nå er urolige for at Israels framferd på Gazastripen er i strid med folkeretten.

– Det er flere og flere land som er mer og mer bekymret. Det er absolutt mitt inntrykk, sa Eide.