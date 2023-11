Fem tenåringer dømt for drap på taxisjåfør i Sverige

NTB

En 26 år gammel mann ble funnet hengt i et naturreservat i Enköping i Sverige i mars. Nå er fem tenåringer dømt for drapet på taxisjåføren.

De dømte er fire brødre mellom 16 og 19 år og en 16 år gammel jente. Den eldste broren, som var 18 år gammel på gjerningstidspunktet, er dømt til livsvarig fengsel for drap. To 17 år gamle brødre, som var 16 år på gjerningstidspunktet, får fire år på en lukket ungdomsanstalt for drap.

Den yngste broren, som var 15 år på gjerningstidspunktet, og hans jevnaldrende kjæreste, er dømt til tre år og seks måneder på en lukket ungdomsanstalt for medvirkning til drap. Begge er i dag 16 år gamle.

Hevnmotiv

Ungdommenes plan skal ha vært å maskere drapet på taxisjåføren 26. mars som et selvmord – og aktoratet har antydet et hevnmotiv i saken, skriver Aftonbladet. Jenta anmeldte drapsofferet for voldtekt en måned før han ble funnet drept.

– Det er ingen direkte bevis i form av tilståelser eller vitner, men det er en såkalt omstendighetssak. Det er en lang rekke med omstendigheter som fører til at retten kommer fram til en fellende dom, sier rettsformann Lars Holmgård.

Flere bevis

Bevisene mot dem består blant annet av DNA-funn på tauet, vitneforklaringer om at tiltalte fortalte om planer om å «drepe en voldtektsmann» og funn av avdødes eiendeler hos flere av de tiltalte.

I løpet av tiden 26-åringen var savnet ble det også overført penger fra kontoen hans til en av brødrene som nå er dømt for drap, ifølge politiet.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Sverige og blir omtalt som «taxidrapet». Offeret ble funnet i en skog i Hjälstaviken nordvest for Stockholm 1. april i år.