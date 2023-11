Subtile stikk mot Donald Trump med Melania på første rad i Rosalynn Carters begravelse

De tidligere førstedamene Melania Trump, Michelle Obama, Laura Bush og Hillary Clinton ankommer for å delta på en minnestund for tidligere førstedame Rosalynn Carter, 28 november.

Ektemannen Donald Trump har tidligere gått ut mot tidligere president Jimmy Carter.

En av talerne under den tidligere førstedamen Rosalynn Carters minnestund kom med et stikk til eks-president Donald Trump under seremonien hvor Melania Trump var tilstede.

Rosalynn Carter døde i sitt hjem 19. november, 96 år gammel, etter å ha blitt innlagt på hospice bare to dager tidligere.

Ektemannen, tidligere president Jimmy Carter, var til stede ved minnestunden sammen med alle nålevende tidligere presidentfruer. Tidligere president Bill Clinton samt president Joe Biden og visepresident Kamala Harris var også til stede.

Seremonien hedret Rosalynn som menneskevenn og forkjemper for mental helse, og inkluderte kommentarer fra familie og venner som kjente ekteparet Carter best i løpet av deres 77 år lange ekteskap.

– En stor lettelse

Judy Woodruff, en mangeårig reporter fra Det hvite hus, var blant talerne og fortalte om det siste intervjuet hun gjorde med familien Carter.

– Da de feiret sin 75-års bryllupsdag, spurte jeg dem hvordan de syntes president Biden gjorde det tidlig i sin periode. President Carter var svært spesifikk på punkt etter punkt, og han var svært rosende til den nye presidenten.

– Fru Carter sa ganske enkelt: «Det er en stor lettelse å ha ham i embetet», fortsatte Woodruff.

Woodruffs kommentarer så ut til å gå ut mot Donald Trump, som forlot Det hvite hus bare et halvt år før det siste intervjuet med familien Carter, og som tidligere har gått ut mot president Carter.

Trump rettet skyts mot Carter i en valgkamptale dagen etter at Rosalynn ble innlagt på hospice, og sa at den tidligere presidenten var «en strålende, strålende» leder sammenlignet med Biden.

USAs tidligere førstedamer Michelle Obama, Melania Trump, Laura Bush og Hillary Clinton deltar på minnegudstjenesten for tidligere førstedame Rosalynn Carter, 28. november 2023.

Sådde tvil om valget

Carter har heller ikke snakket pent om Trump, og sa før valget i 2020 at han mente det ville være «en katastrofe med fire nye år med Trump».

Carter har også hevdet at han ikke tror at Trump ville ha slått tidligere utenriksminister Hillary Clinton i 2016 hvis det ikke hadde vært for angivelig russisk innblanding i det amerikanske valget.

– Jeg tror at innblandingen, selv om den ennå ikke er kvantifisert, vil vise at Trump faktisk ikke vant valget i 2016 hvis den blir fullstendig etterforsket. Han tapte valget, og han ble innsatt fordi russerne blandet seg inn på hans vegne, sa Carter i 2019.

Trump hyllet Rosalynn etter hennes død 19. november og skrev på Truth Social at han og Melania «sammen med alle amerikanere sørger over tapet» av den tidligere førstedamen.