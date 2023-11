Minnestund for USAs tidligere førstedame Rosalynn Carter

NTB

USAs tidligere president Jimmy Carter (99) gjorde en sjelden offentlig opptreden da han var til stede under minneseremonien for sin kone Rosalynn Carter.

Rosalynn Carter døde søndag 19. november i parets hjem i Plains i delstaten Georgia. Hun led av demens og helsen hadde forverret seg de siste månedene. Hun ble 96 år gammel. Tirsdag ble hun æret med en minnestund, dagen før begravelsen.

99 år gamle Jimmy Carter har hatt en rekke helseplager, blant annet kreft, og besluttet i februar å avslutte medisinsk behandling. Siden har han fått hospice-behandling hjemme og har sjelden vist seg offentlig etter det.

Men tirsdag var han til stede i under minnestunden. Han satt i en rullestol, kledd i en mørk dress, omgitt av ekteparets barn, på første rekke, nær den blomsterdekkene kisten.

I fanget hans lå det et hvitt og blått teppe, brodert med et smilende portrett av Rosalynn.

77 år langt ekteskap

Rosalynn Carter var ektemannens nærmeste rådgiver både under hans fire år som president og i de påfølgende 40 årene. De to var gift i over 77 år.

Ekspresidenten sa ikke noe til de andre fremmøtte, men sønnen James Earl holdt en tale der han beskrev moren Rosalynn som «limet» som holdt familien sammen. Datteren Amy leste opp et kjærlighetsbrev som faren sendte til Rosalynn da han som ung mann avtjente verneplikt i marinen.

Peanøttbonden Carter (99) var USAs president fra 1977 til 1981. I 1982 grunnla ekteparet Carter-senteret, og siden har de engasjert seg sterkt i arbeid for fred, menneskerettigheter og demokrati verden over.

Ekteparet viste seg sammen offentlig for siste gang i september på en peanøttfestival i Plains.

Presidenter og førstedamer til stede

– Han nærmer seg slutten, og han er svært, svært fysisk redusert, sa Jason Carter, en av ekspresidentens barnebarn, til New York Times kort tid før tirsdagens minneseremoni.

– Han har vært denne moralske klippen for så mange mennesker, men det var hun som virkelig var den moralske klippen for ham, sa barnebarnet.

President Joe Biden og førstedame Jill Biden, tidligere president Bill Clinton og tidligere førstedame Hillary Clinton, tidligere førstedame Melania Trump, tidligere førstedame Michelle Obama og tidligere førstedame Laura Bush var til stede i seremonien. Det var også visepresident Kamala Harris.

De tidligere presidentene Donald Trump, Barack Obama og George W. Bush var invitert, men kom ikke.

Over 1000 mennesker var til stede under seremonien, blant dem countrystjernene Garth Brooks og Trisha Yearwood, som fremførte John Lennons «Imagine» mot slutten av minnestunden.

Biden-paret hadde et privat lite møte med Jimmy Carter før minneseremonien, uttaler Det hvite hus' pressetalskvinne Karine Jean-Pierre.

Rosalynn Carter blir begravet i Plains onsdag der kun inviterte får være til stede, etter en privat minneseremoni.