Verdensutstillingen til Saudi-Arabia – skuffelse i Italia og Sør-Korea

NTB

Saudi-Arabia skal være vertskap for verdensutstillingen 2030, til tross for protester fra menneskerettsgrupper. Konkurrentene Italia og Sør-Korea er skuffet.

Saudi-Arabia vant avstemningen med 119 stemmer. Sør-Korea fikk 29 stemmer og Italia 17. Det viser resultatet fra den 182 medlemmer store Paris-baserte Bureau International des Expositions (BIE) tidlig tirsdag kveld.

Italia legger ikke skjul på sin skuffelse.

– Dette enorme resultatet for Saudi-Arabia var uventet i sitt omfang. Det handler ikke lenger om å gjøre seg fortjent til noe, men om transaksjoner, sier Giampiero Massolo, lederen for Italias fremstøt for å sikre Roma arrangementet.

Han viser til at dette er enda en seier for et arabisk land etter at Qatar fikk fotballverdensmesterskapet i fjor.

– I går var det et fotballmesterskap. I morgen kommer det til å bli OL, legger han til.

Sør-Korea er like skuffet.

– Vi forsøkte iherdig. Vår private og offentlige sektor spilte på lag. Så endte det med dette skuffende resultatet, sier Kim Eun-hye, pressetalsperson for Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

Sør-Koreas president kommenterte tildelingen onsdag formiddag. I en uttalelse gratulerer Yoon Saudi-Arabia. Yoon sier at det er han som er ansvarlig for at Sør-Korea tapte kampen om tildelingen.

Ronaldo brukt som agn

Saudi-Arabia brukte en video med fotballstjernen Cristiano Ronaldo, som spiller for saudilaget Al-Nassr, til å overbevise medlemmene i BIE før avstemningen tirsdag.

Saudi-Arabias hovedstad Riyadh hadde foreslått å være vertskap for verdensutstillingen mellom oktober 2030 og mars 2031.

– Vi hadde et fantastisk team med statsråder som reiste verden rundt, vi møtte våre motparter på en svært, svært aktiv måte for å kunne forstå hva de forventet seg, hva de var på utkikk etter og hva vi burde levere for å oppnå deres tillit, sier Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan.

Kritikere mener at kronprins Mohammed ønsker å bruke verdensutstillingen som verktøy for å bedre landets internasjonale omdømme etter likvideringen av journalisten Jamal Khashoggi på landets konsulat i Istanbul i 2018 – et parteringsdrap vestlige ledere mener ble beordret av kronprinsen selv.

I forrige uke skrev flere organisasjoner, blant dem MENA Rights Group, Freedom House og den Paris-baserte NGO-en Together Against the Death Penalty (ECPM) et åpent brev der de oppfordret delegatene til å ikke gi sin stemme til Saudi-Arabia, «gitt landets grusomme menneskerettighetssituasjon».

– Ved å gi en global plattform til et regime med en historikk medbrudd på grunnleggende menneskerettigheter og begrensning av frihet, risikerer verdenssamfunnet å sende et taust budskap om at slike handlinger er akseptable, står det i brevet.

Saudi-Arabia er blant landene som henretter flest mennesker i verden. Fra januar til oktober i år ble 112 mennesker henrettet, ifølge Amnesty International.

Fransk støtte

Saudi-Arabia hadde sikret seg verdifull støtte fra Frankrike, noe som har irritert Italia. Rådgivere for den franske presidenten Emmanuel Macron sier at den franske støtten var en takk for hjelpen til Saudi-Arabia for å ha hjulpet Frankrike diplomatisk i andre saker. En kilde sier, uten å utdype, at det skal ha dreid seg om Libanon.

Verdensutstillingen arrangeres hvert femte år. Byen Osaka i Japan er neste vertskap for utstillingen, i 2025.

Verdensutstillingens historie går tilbake til 1851. Den første utstillingen ble da arrangert i Storbritannias hovedstad London. Hensikten var å vise fram teknisk innovasjon og arkitektur. Det kanskje mest kjente verket på utstillingene er Eiffeltårnet i Paris, ble bygget til verdensutstillingen i Paris i 1889.

Saudi-Arabias utenriksminister lover en imponerende verdensutstilling når det blir hans lands tur i 2030. Han lover at Riyadh skal «samarbeide med alle land for å levere en utstilling bygget av verden, for verden». Han sier at de saudiarabiske delgatene er «enormt stolte» og at seieren var «et uttrykk for tilliten som verdenssamfunnet har til det vi kan tilby».

– Arkitekturen kommer til å bli fantastisk. Det skal handle om en reise som kan bringe verden sammen, sier utenriksministeren.