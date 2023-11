Sveriges utenriksminister etter Tyrkia-møte: – Nato-ja om noen uker

Sveriges utenriksminister Tobias Billström under Natos uformelle utenriksministermøte i Oslo i sommer. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Tyrkia vil godkjenne vår Nato-søknad om noen uker, sier Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

Tirsdag møtte Billström sin tyrkiske motpart Hakan Fidan i forbindelse med Natos utenriksministermøte i Brussel.

– Da sa han at han håper at Sverige skal kunne bli medlem innen et par uker, sier Billström til nyhetsbyrået TT.

Men om det betyr nøyaktig to uker eller enda lenger, ønsket han ikke å gå inn på.

Samme dag uttalte Nato-sjef Jens Stoltenberg at han er skuffet over at Sverige ennå ikke er medlem og kom med en klar oppfordring til Tyrkia:

– Tiden har kommet for at Tyrkia ratifiserer søknaden.