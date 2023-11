Ann Coulter med kaldusj på forslaget om Tucker Carlson som Donald Trumps visepresident

Den konservative kommentatoren Ann Coulter har tatt opp spørsmålet om Tucker Carlson er en mulig visepresidentkandidat til Donald Trump i valget i 2024.

Tucker Carlson, som en gang var en av Fox News' største stjerner, brøt brått med kanalen i slutten av april av grunner som fortsatt er uklare.

Carlson har siden da brukt X til å fortsette sine sendinger, der han ofte uttaler seg om politiske spørsmål.

Donald Trump sa i begynnelsen av november at han ville vurdere Carlson som sin motkandidat hvis han ble republikanernes kandidat i 2024.

MAGA-tilhengere har gitt uttrykk for sin støtte til Carlson på sosiale medier. MAGA er forkortelse for «Make America Great Again»

Se video:Trump med kjempestikk til Biden

Your browser doesn't support HTML5 video. Håner Biden på det groveste

«Demonisk kraft»

I en episode av kommentator Ann Coulters podkast, der hun intervjuer journalisten Jeremy Peters, diskuterer de imidlertid søksmålet mot Fox News og Dominion Voting Systems. Der hevdes det at nyhetskanalen spredte løgner om at utstyret deres flyttet stemmer fra Trump til president Joe Biden i presidentvalget i 2020, skriver Newsweek.

Coulter fortsetter med å spørre Peters hva Carlson følte for Trump i forbindelse med søksmålet, som offentliggjorde juridiske dokumenter og avslørte en tekstsamtale mellom progamlederern og en ikke navngitt person der Carlson sa at han hatet Trump «lidenskapelig» og gledet seg til å slippe å snakke om han på lufta.

– Tidlig hørte du Tucker si ting som, og dette er ordrette sitater, at han er en demonisk kraft, en ødelegger, og at han til syvende og sist er ansvarlig for dødsfallene som skjedde 6. januar. Vi vet at Tucker, i likhet med mange andre i Fox, uttrykte en dyp forakt for Trump og manglende respekt for han, sier Peters.

Coulter rettet hardt skyts mot den tidligere presidenten på mandag når hun delte et klipp fra podkasten på X og skriver:

«Halvparten av dem Trump hevder at han vurderer som sin visepresident (og dermed sverter dem), kan ikke fordra fyren. Når han ikke står foran et kamera, er dette hva Tucker mener om Trump».

En «sprø gærning»

Coulter har vært på kant med Trump de siste årene, og er blitt en av hans argeste republikanske kritikere.

I august beskrev Coulter den tidligere presidenten som «en gigantisk baby» som «knapt kan snakke engelsk», samtidig som hun hyllet Ron DeSantis i forkant av den første republikansk valgdebatten, der Trump nektet å delta.

Trump har også sparket fra seg i ordkrigen med Coulter, og kalte henne en «sprø gærning» da hun i 2019 kritiserte at han ikke fikk ferdigstilt en grensemur mellom USA og Mexico.

I september omtalte Trump Coulter som en «iskald taper» og «uutholdelig gal».