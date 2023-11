Ukrainske styrker hevder å ha ødelagt «tre russiske stridsvognbataljoner» på en uke

De russiske tapene når nye høyder etter at de skal ha tapt 81 stridsvogner på syv dager.

De enorme tapene av stridsvogner skal utgjøre det som tilsvarer omtrent tre russiske stridvognbataljoner. I tillegg skal rundt 5760 russiske soldater og 108 pansrede kjøretøy være satt ut av spill, ifølge ukrainske myndigheter.

Sammenlignet med de voldsomme ødeleggelsene siden krigens start, kan dette kanskje virke mindre oppsiktsvekkende. Imidlertid skal de sist tallene vise tap som har skjedd mellom 20. og 26. november, skriver Newsweek.

Tallene er ikke uavhengig verifiserte.

Betydelige tall

Mandag skal det totale antallet tapte russiske stridsvogner siden februar 2022 steget til 5520. Samtidig rapporteres det at også de ukrainske styrkene har lidd betydelige tap når det gjelder tungt utstyr.

Eksperter skal, ifølge Newsweek, antyde at det ukrainske militærets beregninger sannsynligvis er i nærheten av de faktiske russiske tapene.

De store tapene kommer etter at Russland startet en motoffensiv rundt byen Avdijivka nord-vest for Donetsk by. Tankesmien Institute for the Study of War skriver at den offensive bølgen sannsynligvis kommer med svakere mekaniske evner enn tidligere, og at de russiske styrkene ikke har klart å rykke frem.

Høyeste tapstall

Forrige uke rapporterte ukrainske myndigheter imidlertid at Russland mistet 30 stridsvogner på en enkelt dag i området rundt Avdijivka.

– De siste seks ukene har vi sannsynligvis sett noen av de høyeste russiske tapstallene så langt i krigen. De tunge tapene har stort sett skyldtes Russlands offensiv mot byen Avdijivka i Donbas, skriver britisk etterretning i en oppdatering mandag.

Ifølge generalstaben i Ukraina skal gjennomsnittlige tall i november for drepte eller skadde russiske soldater være 931 per dag. Det gjør denne siste måneden til Russlands verste måned i krigen. Tidligere skal mars ha vært den måneden med høyest gjennomsnittlig daglige tap, med 776 drepte eller skadde i Bakhmut.

Den britiske etterretningen skriver at de ikke kan verifisere metodene for innhenting av tall av staben, men at de anser dem som troverdige.