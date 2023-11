Ukrainske etterretningskilder: Vi drepte Oleksandr Slisarenko

Tidligere denne måneden døde Oleksandr Slisarenko da bilen han satt i eksploderte. Kilder hevder Ukrainsk etterretning sto bak.

Den ukrainske avhopperen Oleksandr Slisarenko døde da bilen hans eksploderte i den russiske byen Belgorod 16. november. Slisarenko hadde tidligere tjenestegjort som nestleder i okkupantstyret i den ukrainske byen Kharkiv.

Russiske medier betegnet dødsfallet som en tragisk ulykke. Ukrainske tjenestemenn hevder overfor ukrainske medier at det var de som sto bak eksplosjonen som tok livet av Slisarenko.

– Retten kom til ham

– Bilen med Oleksandr Slisarenko ble utsatt for et «badaboom». Han døde av skadene han fikk under eksplosjonen, sier det som skal være en ukrainske tjenestemann innen en ukrainsk sikkerhetstjeneste til Ukrainform, gjengitt av Kyiv Post.

En annen kilde, en tjenestemann i den ukrainske etterretningstjenesten SBU, sier dette om Slisarenkos død:

– Han aldri dukket opp i retten da han ble tiltalt for forræderi, så retten kom til ham, sier kilden og henviser til eksplosjonen.

Tok Russlands side

Ifølge Kyiv Independent og Newsweek jobbet Slisarenko tidligere i Ukrainas innenriksdepartement, men deltok i pro-russiske demontrasjoner i Kharkiv i 2014. Disse demonstrasjonene kom som følge av den tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj avgang samme år.

I 2021 og 2022 kjempet han for den pro-russiske utbryterrepublikken Folkerepublikken Luhansk. Han skal ha vært en del av en spesialstyrke som kjempet mot ukrainske regjeringsstyrker.

Sommeren 2022 ble han utnevnt til nestleder av det russiske okkupasjonsstyret i Kharkiv.