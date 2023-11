Russisk stats-TV latterliggjort etter peniskart-flause

Det fallosformede kartet ble sendt på kanalen Russland-1 i et program presentert av Evgeny Popov.

Brukere på sosiale medier mener at kartet ser ut som en langfinger eller et mannlig kjønnsorgan.

En TV-grafikk som ble vist på statlig russisk TV som viser ruten fra St. Petersburg til Helsinki etter at Finland stengte alle grenseovergangene i øst, med unntak av én, blir latterliggjort på internett.

Kartet ble vist på kanalen Russia-1 i et program ledet av Evgeny Popov, som også er medlem av Vladimir Putins parti Det forente Russland i landets parlament.

Forrige uke kunngjorde den finske regjeringen at de stenger sju av de åtte grenseovergangene til Russland, etter en tilstrømning av migranter og flyktninger som Finland hevder at Russland har bidratt til.

Den eneste grenseovergangen som fortsatt er i drift, er Raja-Jooseppi, nord i Finland. Spenningen langs grensen økte etter at Finland ble medlem av NATO i april 2023 som et direkte svar på den russiske invasjonen i Ukraina.

«En trussel uten sidestykke»

Under en diskusjon om grensestengningene viste Popov et kart som viste hva en reise fra St. Petersburg til Helsinki via Raja-Jooseppi nå ville innebære.

De to byene var omkranset i rødt, og en rød linje viste ruten mellom dem via den ene gjenværende grenseovergangen, noe som ga en fallisk form på kartet.

– Slik ser de nåværende rutene fra St. Petersburg til Helsinki ut gjennom det eneste fungerende kontrollpunktet på den finske grensen. Finnene har stengt alle de andre i et forsøk på å vinne Washingtons og NATOs gunst. Når alt kommer til alt, er det vårt land og dets union med Kina som utgjør en trussel mot USA uten sidestykke, forteller Popov.

Videoklippet ble delt på X, av Anton Gerashchenko, en rådgiver for det ukrainske innenriksdepartementet.

Videoklippet utløste flere reaksjoner på sosiale medier.

«Russisk tv presenterer penisrute», skrev en.

«Brukte de virkelig dette bildet? De blir bare verre og verre», skrev en annen.

Angrepsoperasjon

Finland hevder at over 700 migranter fra land som Afghanistan, Jemen, Somalia og Syria har forsøkt å krysse landets grenser i løpet av de siste ukene, en strøm de beskylder Russland for å ha orkestrert, skriver Newsweek.

Den finske grensevakten sier at de trapper opp patruljeringen langs den 833 kilometer lange grensen mot Russland og får støtte fra femti betjenter fra EUs grensebyrå.

Estland har også advart om at landet kan komme til å stenge grensen mot øst dersom «migrasjonspresset fra Russland eskalerer».

– Dessverre er det mye som tyder på at russiske grensemyndigheter og muligens andre instanser er involvert. Ærlig talt er det pågående migrasjonspresset ved Europas østlige grense en hybrid angrepsoperasjon, har en talsmann for den finske innenriksministeren uttalt.