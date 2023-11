Det har vært tøffe tider i den russiske luftfartsbransjen.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina ble førstnevnte ilagt en rekke sanksjoner av vestlige land. Sanksjonene har blant annet gått hardt utover den russiske luftfartsbransjen.

I helgen opplyste Russlands transportminister Vitalij Savelyev at Russland har mistet flere titalls passasjerfly som følge av sanksjonene.

– Vi ble tatt på senga

Ifølge transportministeren ble mange av flyene mistet da de mellomlandet eller forberedte flyvninger i utlandet.

– Vi ble tatt på senga da de ville ta flyene. Til sammen har vi mistet 76 passasjerfly. De ble rett og slett tatt i beslag, sier Savelyev ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Ifølge ministeren er det nå bare 1167 passasjerfly i Russland.

Mange av flyene som ble fløyet av russiske selskaper før krigen var registrert i utlandet og utleid til selskapene. Etter invasjonen trakk land som Bermuda og Irland, hvor mange av flyene var registrert, godkjennelsene til de aktuelle flyene, skriver Business Insider.

Dette førte til at fly til flere milliarder ble strandet i Russland.

Tok grep

Som et svar godkjente Russlands president Vladimir Putin en lov som tillot at de utenlandsregistrerte flyene kunne registreres i Russland. Dette har gjort det vanskeligere å få flyene hjem til sine eiere.

Mars 2022, bare uker etter at invasjonen ble igangsatt for fullt, sa transportminister Vitalij Savelyev at nær 800 fly hadde blitt overført til det russiske registeret.

Russisk luftfart har fått et dårlig rykte etter at president Putin invaderte Ukraina for fullt. Her kan vi se presidenten i en flysimulator i Moskva i mars i fjor. Les mer Lukk

Mangler reservedeler

De russiske flyselskapene har i økende grad gått over til å benytte seg av fly fra europeiske Airbus og amerikanske Boeing de siste årene. Som følge av sanksjonene er det mangel på reservedeler til disse flyene.

Overfor CNN sier Murdo Morrison fra flynyhetsstedet Flightglobal at noen deler kommer inn i Russland på «uoffisielle» måter, men at dette ikke er noen trøst for de som skal ut å fly i Russland.

– Mange Airbus- og Boeing-fly som flyr i Russland i dag er potensielt farlige, sier Morrison.

På grunn av problemet har det blitt meldt om at Russland ønsker å produsere flere fly på hjemmebane.