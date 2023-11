97-åring og 108 andre klimaaktivister pågrepet i Australia

NTB

109 klimaaktivister, blant dem en 97 år gammel prest og fem barn, er pågrepet av australsk politi etter å ha blokkert landets største utskipingshavn for kull.

Demonstrantene hadde gjennom helgen sperret for sjøtrafikken i havnebyen Port of Newcastle på Australias østkyst med en rekke kajakker. Aktivistene krevde at regjeringen må stanse eksporten av kull.

Myndighetene tillot at demonstrantene kunne holde på i 30 timer. Men da tidsfristen gikk ut, begynte politibåter å nærme seg demonstrantene. En rekke aktivister nektet å forlate havneområdet.

Resultatet ble 109 pågripelser. Blant dem var den 97 år gamle presten Alan Stuart, som sier han demonstrerte for sine «barnebarn og fremtidige generasjoner».

– Jeg beklager at de må lide som følge av konsekvensene av vår passivitet. Så jeg mener at det er min plikt å gjøre det jeg nå gjør og stille opp for det som jeg vet er det rette, sa Stuart.

Protestgruppen Rising Tide, som sto bak blokaden, uttaler at Stuart er den eldste australieren som noen gang er pågrepet i en klimaaksjon i landet.

Politiet i delstaten New South Wales opplyser at fem mindreårige også var blant de 109 pågrepne.