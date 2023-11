New Zealands nye statsminister tatt i ed

New Zealands statsminister Christopher Luxon (i midten) ble tatt i ed i Wellington mandag. Foto: Mark Mitchell / New Zealand Herald / AP / NTB

NTB

Den tidligere flyselskapssjefen Cristopher Luxon er tatt i ed som New Zealands nye statsminister.

53 år gamle Luxon, som har vært sjef for Air New Zealand, ble tatt i ed som leder for en ny koalisjonsregjering i en seremoni i hovedstaden Wellington mandag.

Det skjedde etter mer enn seks uker med forhandlinger om en koalisjonsregjering etter at hans sentrum-høyreparti National Party vant valget. Med det var seks år med arbeiderpartistyre over.

– Det er et ære og et enormt ansvar. Jobb nummer én blir å fikse økonomien. vi må redusere levekostnadene og få inflasjonen under kontroll slik at vi kan senke styringsrenten og gjøre matvarer rimeligere, sa Luxon.

Han sa at den nye regjeringen også skal bruke de første månedene på å gjenopprette lov og orden og bedre offentlige tjenestetilbud.

Luxon blir statsminister, og posten som visestatsminister blir delt på de to andre partilederne i koalisjonen – Winston Peters fra NZ First og David Seymour fra ACT.

Peters skal være visestatsminister det første halvannet året av regjeringsperioden, og Seymour tar over det siste halvannet året.