Et drap og en film retter søkelyset mot vold mot kvinner i Italia

Studenter ved Statale-universitetet i Milano har laget et oppslag til minne om den drepte universitetsstudenten Giulia Cecchettin. Foto: Luca Bruno / AP / NTB

NTB

I et bemerkelsesverdig sammentreff av virkelige hendelser og fiksjon i Italia, viser et drap på en ung kvinne og en kinofilm det samme: Vold mot kvinner er et evig aktuelt tema.