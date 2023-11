New York Times: Biden dropper klimatoppmøtet

NTB

USAs president Joe Biden dropper klimatoppmøtet som starter torsdag denne uken i Dubai. Det skriver New York Times, med henvisning til en kilde i Det hvite hus.

Den ikke navngitte kilden oppgir overfor New York Times ingen begrunnelse for at Biden dropper det to uker lange klimatoppmøtet COP28.

Men høytstående embetsfolk i Det hvite hus antyder at krigen mellom Israel og Hamas har lagt beslag på Bidens arbeidskapasitet de siste ukene og dagene, der presidenten har brukt tid for å få partene med på våpenhvile og løslatelse av gisler og fanger.

– Man har krigen i Midtøsten, og en krig i Ukraina. Mange ting skjer samtidig, sier John Kerry, Bidens klimautsending, på spørsmål om Bidens planer i et intervju i forrige uke.

Kerry og hans stab skal være til stede på FNs klimamøte i Dubai.

Nyhetsbyrået Reuters siterte 1. november kilder som allerede da mente at Biden neppe kommer til å delta på COP28.