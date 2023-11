Chauvin ventes å overleve knivangrepet i fengselet

NTB

Den tidligere politimannen Derek Chauvin, som er dømt for drapet på George Floyd, ventes å overleve etter knivangrepet i fengselet, opplyser påtalemyndigheten.

– Vi har hørt at han ventes å overleve, står det i en uttalelse fra delstaten Minnesotas justisminister Keith Ellisons talsmann Brian Evans.

Chauvin ble i 2021 dømt til 22 år og seks måneders fengsel for drapet på George Floyd. I 2022 ble Chauvin dømt til 20 år og seks måneders fengsel for å ha brutt Floyds rettigheter. De to dommene sones på samme tid.

– Jeg er lei for å høre at Derek Chauvin har vært utsatt for vold. Han er rettmessig dømt for sine lovbrudd, og som enhver som sitter i fengsel, burde han få sone straffen uten frykt for hevn eller vold, sa Minnesotas justisminister Ellison i en uttalelse lørdag.

Det var fredag at Chauvin ble angrepet i fengselet i Tucson i delstaten Arizona. Ansatte bisto med livreddende førstehjelp før han ble sendt til sykehus. Nyhetsbyrået meldte tidligere i helgen at Chauvin fikk alvorlige skader.

Chauvins advokat hadde lenge fryktet at Chauvin kunne bli rammet av vold, og han hadde bedt om at Chauvin må holdes unna andre innsatte.

George Floyd døde 25. mai 2020 etter at Chauvin presset kneet sitt mot halsen hans i over ni minutter under en pågripelse. Floyd sa flere ganger at han ikke kunne puste.

Hendelsen ble filmet og spredt i sosiale medier, hvorpå det brøt ut store demonstrasjoner mot rasisme og politivold både i USA og andre deler av verden.