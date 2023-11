NTB

Hamas sier de ønsker å forlenge våpenhvilen på Gazastripen. Forutsetningen er en «seriøs innsats» for å få løslatt flere palestinske fanger i Israel.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters med henvisning til en uttalelse fra gruppa.

Våpenhvilen er inne i sin tredje dag søndag. Den utløper tirsdag, men partene er under press for å forlenge den.

USAs president Joe Biden sa søndag at hans mål er å forlenge pausen i kamphandlingene.

Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sier til Financial Times at innsatsen for å forlenge våpenhvilen, er avhengig av at Hamas klarer å finne flere titall barn og kvinner som holdes fanget av «sivile og gjenger» på Gazastripen. Qatar har en sentral rolle i forhandlingene mellom Israel og Hamas.