Våpenhvilen på Gazastripen holder - nye løslatelser søndag

Store deler av Gaza er bombet sønder og sammen. Les mer Lukk

NTB

Israel opplyser at de har fått en liste over navn på gisler som ventes å bli frigitt fra Gazastripen søndag. Egypt og flere medier melder at det er snakk om 13 israelere.