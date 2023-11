EU gir 50 millioner euro til reparasjon av ukrainske havner

NTB

EU-kommisjonen skal gi 50 millioner euro til Ukraina, og pengene er øremerket reparasjon og oppgradering av havner.

Beløpet tilsvarer over 580 millioner kroner.

– Forbedret havnekapasitet vil øke tempoet av eksport av mat og andre varer som Ukraina forsyner til det globale markedet, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Etter at kornavtalen mellom Ukraina og Russland gikk i vasken i sommer, har Russland trappet opp angrepene mot ukrainske havneanlegg. Ukraina har fortsatt å eksportere korn over Svartehavet via en alternativ rute.

– Over tid kommer investeringen til å gjøre det mulig for Ukrainas havner å eksportere like mye som før krigen, sier von der Leyen.

Ukraina er en av verdens største eksportører av korn. EU-støtten ble kunngjort i forbindelse med lørdagens toppmøte om matsikkerhet i Ukraina. Norge skal, gjennom Nansen-programmet, gi 250 millioner kroner til matsikkerhet i Ukraina.