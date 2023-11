Millionærer har tilbragt elleve år i luften siden starten av 2022

The Guardian har undersøkt 200 kjente personers privatflyvaner. Flyturene deres tilsvarer utslippene til 40.000 briter.

The Guardian brukte offentlig data for å følge flygningene til 200 kjendiser, direktører, oligarker og milliardærer siden starten av 2022.

Det var ikke en liten jobb. Resultatet viser at den profilerte gruppen tok bemerkelsesverdige 44.739 flygninger i perioden på 21 måneder.

Undersøkelsen har fulgt nesten 300 privatfly eid av blant andre Elon Musk, the Rolling Stones, Murduch-familien og Kylie Jenner. De 300 flyene skal ha sluppet ut anslagsvis 415.518 tonn CO 2 , noe som tilsvarer utslippet til 40.000 gjennomsnittlige briter.

Tesla-eieren Elon Musk på vei inn i sitt privatfly.

Tur-retur

Blant de mest forurensende jetflyene dekket av listen var et Boeing 767 fly eid av Rolling Stones. Det slapp ut anslagsvis 5.046 tonn CO 2 , tilsvarende noen som tok 1763 flygninger tur-retur fra London til New York City på økonomiklasse.

Et fly eid av Lawrence Stroll, milliardæreieren av Aston Martins Formel 1-lag, registrerte til sammen 1512 flyreiser siden starten av 2022. Det private flyet hans, inkludert to helikoptre, gjorde også flest reiser på 15 minutter eller mindre.

39 jetfly knyttet til 30 russiske oligarker – inkludert tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj og den nylig avdøde lederen av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin – var ansvarlige for 30 701 tonn CO 2 . Det tilsvarer det totale gjennomsnittlige karbonfotavtrykket til rundt tusen russere.

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hvordan ble utslippene estimert? De kjente personenes flyregistreringer ble hentet fra TheAirTraffic Database, og registreringsnummerne ble sporet gjennom databasen OpenSky, fra januar 2022 til 22. september 2023. Fordi det er begrenset dekning, spesielt utenfor USA og Europa, kan det reelle antallet flygninger være enda høyere. For å beregne utslipp identifiserte The Guardian først jet- eller helikoptermodellen til flyene gjennom databasen Aircraft, supplert med data fra Planespotters.net. Flymodelltypene ble lagt inn i Conklin & De Deckers CO 2-kalkulator for å få drivstofforbruk og utslipp per time for hvert fly. For modeller som ikke var i Conklin & De Decker-databasen ble det gjennomsnittlige drivstofforbruket beregnet ved hjelp av Eurocontrol-utslippskalkulatoren. Tiden i luft ble deretter multiplisert med drivstofforbruket for å få en estimert forbrukt mengde drivstoff og utslippene ble estimert ved hjelp av EIA-data.

Store forskjeller

Analysen ble gjort fordi bruken av privatfly har økt kraftig etter Covid-19-pandemien som en del av The Guardians arbeid for å vise utslippsforskjeller mellom fattige og rike - både nasjoner og individer.

Undersøkelser viser at de ti prosent rikeste i mange land vil stå for opp til 40 ganger større utslipp av klimagasser enn de ti prosent fattigste. Transport er den største synderen og dette kan privatfly være en bidragsyter til.

Fjoråret var det året med høyest privatflyaktivitet siden en en topp i 2007 og det er forventet at salget av nye privatfly vil nå det høyeste nivået noensinne i år.

Taylor Swift har endret sine privatflyvaner.

Påvirkes

Omtrent 40 prosent av flygningene med privatfly skjer uten passasjerer for å hente folk.

Analysen viser også at eierne påvirkes av å bli utfordret for deres overdrevne bruk av privatfly. Taylor Swift endret sin bruk dramatisk etter at hun fikk negativ oppmerksomhet og gikk fra å fly 19 ganger i måneden mellom januar og august 2022, til å bruke flyet kun to ganger måneden etter.