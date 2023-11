Hamas: Utsetter nye løslatelser – krever nødhjelp til Nord-Gaza

Et israelsk helikopter med frigitte gisler om bord landet fredag ved barnesykehuset Schneider i Petah Tikva i Israel. Lørdag løslates en ny gruppe. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Det er usikkerhet om hva som skjer videre med løslatelsene av Hamas' gisler. Etter at det først ble meldt om nye løslatelser, sier Hamas nå at de er utsatt.

En talsperson for Hamas' væpnede fløy, Qassam-brigadene, sier at gruppa utsetter den andre runden av løslatelser fram til Israel forplikter seg til å slippe nødhjelp fram til den nordlige delen av Gazastripen. Uttalelsen er lagt ut på meldingstjenesten Telegram, ifølge Al Jazeera.

De krever at Israel «oppfyller avtalevilkårene». Konkret skal det være snakk om å bringe nødhjelp inn nord på Gazastripen. Det er også uenighet om kriteriene for utvelgelse av fanger som skal løslates fra israelske fengsler.

Det er ikke kommet noe umiddelbart israelsk svar på utspillet.

Motstridende meldinger

Tidligere siterte AFP en kilde fra Qassam-brigadene på at overføringene allerede var i gang.

– Qassam-brigadene har begynt å overføre den andre gruppen israelske fanger til Røde Kors i Khan Younis. Det er 14 av dem, sa Hamas-kilden til nyhetsbyrået AFP.

En israelsk kilde sier imidlertid at Røde Kors-komiteen ikke har fått overført noen av gislene som skulle løslates lørdag.

En israelsk militærkilde sa tidligere lørdag at 13 gisler skulle løslates, og at 39 palestinske fanger skulle settes fri, men dette sto i motstrid til tidligere meldinger om at 14 gisler skulle løslates.

Delegasjon fra Qatar

En delegasjon fra Qatar besøkte lørdag Israel for å diskutere en mulig forlengelse av den fire dagers våpenhvilen, opplyser embedtskilder til Reuters.

Qatar har hatt en viktig rolle med å legge til rette for forhandlinger etter Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober. Delegasjonen som var i Israel lørdag, skal ha bidratt til å koordinere løslatelsen av gisler og fanger. Om besøket kan knyttes til utsettelsen som nå har oppstått, er ikke kjent.

Røde Kors-komiteen brakte i går den første gruppen gisler til Egypt. Derfra ble de brakt videre inn i Israel og gjenforent med sine familier.

Ifølge den israelske avisa Haaretz ble de fleste gislene som skulle løslates lørdag, bortført fra kibbutzen Be'eri. Her ble et stort antall av beboerne drept i Hamas-angrepet 7. oktober.

Forlengelse?

Løslatelsen av israelske gisler på Gazastripen, samt løslatelse av palestinske fanger fra israelske fengsler, inngår i avtalen mellom Israel og Hamas om en midlertidig våpenhvile som trådte i kraft fredag morgen.

Våpenhvilen skal i utgangspunktet vare i fire dager. Egyptiske kilder sa lørdag at det var kommet «positive signaler» fra alle parter om at våpenhvilen kan bli forlenget – med en eller to dager.

Nødhjelp

Flere lastebiler med nødhjelp var på vei gjennom grenseovergangen Rafah mellom Egypt og Gazastripen lørdag, også det i tråd med våpenhvileavtalen.

Sju biler med drivstoff, blant dem fire lastet med gass til matlaging, kjørte over grensen lørdag, sa en egyptisk tjenesteperson lørdag formiddag.

I tillegg krysset 100 lastebiler med mat og medisinsk hjelp grensen inn til Gaza, forteller Røde Halvmåne til DPA.

Organisasjonen forteller også at det fredag ble mottatt 196 lastebiler med nødhjelp. Før krigen brøt ut, kom det 500 lastebiler inn i Gaza daglig, ifølge FN-organet OCHA.