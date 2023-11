WHO bekymret for sykehussjef i Gaza

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttrykker bekymring for sjefen for Shifa-sykehuset, som ble pågrepet av Israel onsdag.

Fem andre medarbeidere ved sykehuset ble også pågrepet, sier WHO. Israelske styrker pågrep dem i forbindelse med anklager om at sykehuset blir brukt av Hamas' væpnede fløy. To av dem har blitt løslatt.

WHO sier de ikke har informasjon om hvordan de pågrepne blir behandlet. FN-organet tar til orde for at Israel er åpne om deres juridiske og mennerettslige forhold.

En talsperson for israels militære sier at sykehussjefen, Mohammad Abu Salmiya, blir avhørt.

– For øyeblikket spør vi ham ut om faktumet at han var leder for et sykehus som faktisk befant seg over et terrornettverk, sier talspersonen.

Israel har gjentatte ganger anklaget Hamas for å bruke tunneler på Gazastripen til terrorformål og for å plassere disse under sykehus.

Hamas har avvist alle påstander om at de bruker sykehus til militære formål. Eksplosjonen fredag kommer idet Israel og Hamas har inngått sin første våpenhvile siden krigsutbruddet 7. oktober.