Verdens største isfjell flytter på seg

NTB

For første gang på over 30 år har verdens største isfjell begynt å flytte på seg i Antarktis. Isfjellet er nær 4000 kvadratkilometer stort.

I 1986 løsnet isfjellet, og kort tid etterpå gikk det på grunn i Weddelhavet mellom Dronning Maud Land og Antarktishalvøya. Siden da har isfjellet, som bærer navnet A23a, stort sett ligget stille.

Men i 2020 begynte det å rikke på seg, og nå kan forskere slå fast at det har løsnet fra havbunnen. Nå befinner ismassivet seg nær nordspissen av Antarktishalvøya. Trolig kommer det til å følge Sørishavsstrømmen opp mot Sør-Atlanteren på en rute kalt «iceberg alley» på grunn av alle isfjellene som ender opp her.

Ni ganger Oslos størrelse

Isfjellet er nesten ni ganger så stort som Oslo i areal. Det veier tre nær billioner tonn og er over 400 meter tykt. Trolig det ikke en spesiell grunn til at A23a flytter på seg akkurat nå, mener eksperter.

– Over tid har det trolig bare blitt litt tynnere og fått litt mer oppdrift, som gjør at det kan løfte seg fra havbunnen og ble drevet av gårde av havstrømmene, sier glasiolog Oliver Marsh.

Kan skape problemer

Det er ikke utenkelig at isfjellet kan gå på grunn på nytt ved øygruppen Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Det kan blir et stort problem for det rike dyrelivet på øyene, da tilgangen på mat i havet kan reduseres for millioner av seler, pingviner og fugler. Noe lignende var nær ved å skje i 2020 med isfjellet A68, men det ble unngått da isfjellet ble brutt opp.

– Men et isfjell på denne størrelsen har potensial til å overleve i ganske lang tid i Sørishavet, sier Marsh.

Det kan ta veien helt opp mot Sør-Afrika, noe som kan by på problemer for skipsfarten, ifølge glasiologen.