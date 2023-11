Sykehussjef: Frigitte gisler er ved god fysisk helse

13 israelske gisler ble sluppet fri av Hamas fredag. Her fra sykehuset i Tel Aviv da gislene ankom. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Åtte av gislene som ble sluppet fri fredag, befinner seg på et barnesykehus i Tel Aviv. Sjefen for sykehuset sier at de er ved god fysisk helse.