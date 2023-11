Bli med i Putin og hans elskerinnes yacht

Etterforskning avslørte nok en luksusyacht tilknyttet Putin. Hans ryktede elskerinne skal ha besøkt båten jevnlig.

Det er Dossier Center, et prosjekt lansert av den russiske opposisjonsfiguren Mikhail Khodorkovsky, som har undersøkt båten til 50 millioner dollar og knyttet den til den russiske presidenten, skriver Newsweek.

Fartøyet på 71 meter ved navn Victoria har ligget til kai ved et verft i Istanbul siden slutten av oktober.

I følge prosjektets kilde er den luksuriøse superyachten det niende slike fartøy som skal være knyttet til den Vladimir Putin.

– Putin kan ikke ha sitt eget navn på disse tingene, fordi han offisielt lever på presidentlønnen på rundt 120 000 dollar i året, skriver Khodorkovsky i en tråd på X.

Overdådig

Et bilde av yachtens interiør viser et overdådig underholdningsrom med svart, hvitt og brunt tema dekorert med en stor halvmånesofa, søyler, speiltak og takvinduer.

Et annet bilde viser et soverom som inkluderer en enorm sirkulær seng hevet på en scene under et speiltak, samt en stor TV og en arbeidsplass. Et annet soverom er utstyrt med en stor seng, mahogni nattbord og en sofa plassert mot veggen.

Elskerinnen

Ryktene har lenge svirret rundt den tidligere rytmiske gymnasten, Alina Kabajeva, og hennes forhold til Putin. Kabajeva, som har 14 VM-gull, skal ha møtt Putin rundt 2005. Tre år senere skilte Putin seg fra sin kone.

Det var rundt skilsmissen ryktene om at hun var Putins elskerinne, startet.

Kabajeva skal, ifølge Dossiers kilder, ofte ferierer på Victoria med venner og familie. Båten er for eksempel i bakgrunnen av bilder lagt ut av hennes nære venninne.

Kabajeva vant gull under OL i Athen i 2004.

Mange bevis

Superyachten er angivelig offisielt registrert på selskaper tilknyttet den russiske milliardæren Gennady Timtsjenko, en mangeårige støttespiller av Putin.

Byggingen av Victoria startet ved det russiske marineverftet Sevmasj i 2005 og ble fullført i 2019. Ferdigstillingen ble betydelig forsinket på grunn av problemer med betalingen.

Putin med avdelingsdirektør i Gazprom, Jelena Ilyukhina, på yachten Okhta i sommer. Les mer Lukk

Selv om Putins navn ikke står noe sted i dokumentene for Victoria, er det mange bevis på at det faktisk er en av hans personlige fartøyer, ifølge Khodorkovsky.

– For det første er det usannsynlig at noen andre kan bestille en yacht fra en russisk marineskipsbygger som spesialiserer seg på atomubåter, forklarte Khodorkovsky.

– Yachten er dessuten basert i Sotsji, sammen med resten av Putins Svartehavsfartøy, og besøker jevnlig Cape Idokopas i Gelendzjik, hvor Putins palass ligger, ofte ledsaget av andre båter som er kjent for å tilhøre Putin.

Listen over mannskapet på Victoria inneholder navnene på flere sjømenn som skal være kjent for å ha jobbet på andre båter knyttet til Putin og hans indre krets, viser Dossier Centers arbeid.