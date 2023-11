Shakira punger ut i nok en spansk skattesak

NTB

Den colombianske artisten Shakira har betalt 77 millioner kroner i enda en skattesak i Spania, bare dager etter at hun inngikk millionforlik i en separat sak.

Shakira betalte 6,6 millioner euro, i overkant av 77 millioner kroner, til en spansk domstol som etterforsker henne for en ubetalt skatteregning. Hun gjennomførte betalingen i august, opplyste agenten hennes fredag.

Spansk påtalemyndighet åpnet i juli saken mot 46-åringen. Hun anklages for å ha brukt et nettverk av selskaper, noen av dem basert i skatteparadiser, for å ha svindlet spanske skattemyndigheter for rundt 6,6 millioner euro, medregnet renter og andre justeringer, i 2018.

Betalingen er ikke innrømmelse av verken skyld eller uskyld, men er «nok et bevis for hennes vilje til å betale sin mulige gjeld til spanske skattemyndigheter», skriver dagsavisen El Periódico. Shakiras agentbyrå bekrefter opplysningene overfor nyhetsbyrået AFP.

Mandag denne uken inngikk hun forlik med skattemyndighetene i Spania i en separat sak om skatteunndragelse for perioden mellom 2012 og 2014. Som del av forliket har Shakira betalt 7,3 millioner euro (over 85 millioner kroner), noe som skal utgjøre 50 prosent av den ubetalte skatteregningen. Forliket betyr at hun slipper rettssak.

Fra før har Shakira betalt 17,45 millioner euro (nær 205 millioner kroner) til spanske skattemyndigheter.

Shakira sier i en uttalelse at hun har inngått forliket med tanke på barna sine.

Shakira flyttet til Miami sammen med sine to sønner etter at hun i fjor gjorde det slutt med den tidligere Barcelona-spilleren Gerard Pique.