Gisler fra Gazastripen har ankommet Israel

NTB

De første israelske Hamas-gislene har blitt overført fra Gaza til Egypt av Røde Kors, bekrefter både Israels statsministerkontor og kilder tett på Hamas.

Ifølge CNN har statsminister Benjamin Netanyahus kontor bekreftet dette, og ifølge nyhetsbyrået AFP har også kilder tett på Hamas bekreftet det.

– En israelsk tjenestemann sier gislene som skal frigis fra Hamas-fangenskap, ventes å ankomme grenseovergangen i Nitzana senere, skriver Ynet. Nitzana er en grenseovergang mellom Israel og Egypt.

Tretten israelere skal etter planen frigis fra Hamas fredag, etter å ha vært holdt som gisler i sju uker. I tillegg ble tolv thailandske statsborgere også satt fri. De israelske gislene ventes å ankomme Israel i 18-tiden lokal tid.

Flere thailandske gisler ventes også å settes fri i løpet av de neste dagene. Det skjer etter en egen avtale mellom Thailand og Hamas, framforhandlet av Egypt og Qatar.

Helsehjelp

I en uttalelse fra militæret bes folk om å respektere gislenes privatliv. Etter å ha landet i Israel, vil de motta helsehjelp og bli sendt til ulike sykehus for å gjenforenes med familiene sine.

Eldre kvinner vil bli sendt til et annet sykehus enn små barn, og alle de frigitte gislene ventes å forbli under medisinsk tilsyn i minst to dager.

Israelske soldater har fått en egen veileder for å beskrive hvordan de skal behandle gisler som er barn. De skal blant annet ikke svare på spørsmål om hvor mor og far befinner seg, selv om de vet det.

Gislene stammer fra Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober, der rundt 1200 personer ble drept og mange ble tatt som gisler.

Frigir fanger

Våpenhvilen som varer i fire dager fra og med fredag klokka 7, forutsetter frigjøringer og løslatelser fra begge sider. Til sammen 50 israelske gisler skal etter planen settes fri fra Gaza i løpet av våpenhvilen, mens 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel. I tillegg skal hundrevis av lastebiler med nødhjelp få slippe inn i Gaza.

De 150 palestinske fangene er kvinner og barn. Ifølge en analyse fra Sky News er 90 prosent av de 300 fangene som kan bli løslatt 18 år eller yngre. Over halvparten av menneskene på listen har ingen spesiell tilknytning til en organisasjon, mens rundt 50 personer er registrert som tilknyttet til Hamas. Mange av palestinerne på listen holdes fengslet uten rettssak, noe menneskerettighetsgrupper har kritisert.

Al Jazeera skriver at hundrevis har samlet seg utenfor Ofer-fengselet i Nord-Israel i påvente av løslatelsen av palestinerne.