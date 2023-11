Ukrainas visestatsminister advarer mot krigstrøtthet i Europa

NTB

Europeiske land viser økt krigstrøtthet, men likevel er det ingenting som har endret seg når det kommer til Ukrainas kampvilje, sier Ukrainas visestatsminister.

– Vår besluttsomhet forblir den samme, sier Olha Stefanishyna, som fredag besøker Berlin.

Hun sier hun har lest flere overskrifter om krigstrøtthet på reisen i Europa, og at mange sier at krigen i Ukraina har pågått for lenge.

– Vi bør ikke telle dagene, vi bør se hvordan ting utvikler seg, sier hun idet over 600 dager har gått siden den russiske invasjonen.

Hun legger til at den ukrainske hæren har gjort framskritt med å konvertere til Nato-standarder siden Nato-toppmøtet i juli, der Ukrainas medlemskap ble diskutert uten at et nøyaktig veikart eller en dato ble fastsatt.