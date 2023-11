Vanntilførselen svikter på Costa del Sol i Spania: – Situasjonen er ekstrem

Nerja er en sjarmerende andalusisk by plassert ved Middelhavet. I ryggen har Sierra Nevada og Malaga ligger mindre enn ti mil unna. Mange av de populære områdene langs Solkysten er utsatt for uvanlig tørke. Forskere advarer om at deler av Spania kan utvikle seg til ørken.

Tørke og langvarig mangel på nedbør har tømt vannreservoarene. Situasjonen beskrives som prekær.

– Situasjonen er ekstrem. Vi bruker mer vann enn vi får, og kuttene er nødvendige. Med tiltakene vi har iverksatt har vi klart å redusere vannforbruket de siste månedene og unngå kutt, men det er ikke lenger nok.

Slik beskriver Rincón-ordfører, Francisco Salado, situasjonen ifølge SUR. Avisen dekker områdene Malaga, Costa del Sol, Andalucia og Gibraltar.

Har kuttet forbruket med 20 prosent



Den kritiske vannmangelen har for lengst ført til restriksjoner for bruk av vann. Nå blir det enda strengere. For ferierende, turister med eiendommer og fastboende betyr det mer årvåkenhet og mindre comfort. Målet er å redusere vannforbruket med 20 prosent.

Ved flere av de populære strendene på Costa del Sol er dusjene stengt. Noen steder er vannet stengt om vannet, blant annet i Vélez-Málaga og Torrex. I flere landsbyer er fontener stengt, skriver Flysmart24, og viser til lokalavisen Diario Sur.

Det er allerede innført forbud mot å bruke drikkevann til vanning og vasking.

Forbudt mot bruk av drikkevann til basseng, fontener, bilvask, gatevask



I Malaga, som har mer enn en halv million innbyggere, er situasjonen i ferd med å tilspisse seg. Vannmangelen anses å være alvorlig. Innen ett år vil vannreservene være oppbrukt, skriver Euroweekly.

Fra nå av vil bruk av drikkevann til gatevask, fylling av private svømmebasseng, vanning av hager, bilvask, offentlige eller private parker og golfbaner være forbudt.

Ifølge rådmann i Malaga, Penélope Gómez, med ansvar for miljømessig bærekraft, har byen byen bare ett års forsyning igjen hvis det ikke regner i år eller hvis det er registrert samme nedbørsmengde som i fjor.

«Landet er i ferd med å bli en ørken»

Ifølge Gómez er det planer om å redusere vanntrykket i de områdene der det er høyest, og hvor det er flest lekkasjer på grunn av eldre rør.

I Malaga-provinsen er disse områdene mest utsatt: Rincón de la Victoria, Almogía, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Valle de Abdalajís, Almáchar, Benamargosa, El Borge, Iznate, Moclinejo, Periana, Sedella, Vélez- Málaga og Torrox.

Den prekære vannsituasjonen begynte å melde seg allerede i våres, og det ble slått alarm om at de tørkerammede delene av Spania var i ferd med å gå tomme for vann: «Landet er i ferd med å bli en ørken», skrev avisene før sommeren, ifølge Franze24.com.

Bønder frykter for matvareproduksjonen



Flere bønder har gitt uttrykk for at avlinger kan gå tapt, og at gårdsbruk kan bukke under. Nå tvinges spanske myndigheter til tenke nøye over hvordan landet skal forvalte den stadig knappere vannforsyningen, og ivareta landets matproduksjon i årene som kommer.

Direktør for ørkenforskningssenteret i Valencia, Patricio Garcia-Fayos, advarer om at landet er i ferd med å bokstavelig talt tørke ut.

– Klimaendringer, kombinert med overutnyttelse av grunnvann, akselererer ørkenspredningen av Spania. Det er viktig å kjempe mot klimaendringer og samtidig lære å håndtere vannet vårt bedre. Ellers vil en stor del av Spania være en ørken om noen år, advarer eksperten.

– Vi må raskt tilpasse oss dette nye, mer tørre klimaet

Jorge Olcina, leder for klimatologilaboratoriet ved Universitetet i Alicante, er også bekymret nå:

– Vi må raskt tilpasse oss dette nye, mer tørre klimaet, og fullstendig revurdere vannforvaltningssystemet vårt. Å bygge flere vannreservoarer gir ikke lenger mening. Vi har ikke mer vann å legge i reservene, konstaterer Olcina.

Mange nordmenn har feriebolig i Spania og tilbringer deler av året i landet. Spania har i mange år vært det mest populære feriemålet for norske turister.