Jamie Foxx nekter for overgrepsanklage

Skuespiller og artist Jamie Foxx nekter for å ha begått et overgrep han denne uken ble saksøkt for å ha begått for åtte år siden.

Representanter for Foxx sier også at han vil be om erstatning for «ondsinnet rettsforfølgelse» etter søksmålet som ble anlagt ved en domstol i New York.

Foxx anklages i søksmålet for å ha forgrepet seg på en kvinne ved å tafse på henne i 2015. Ifølge kvinnen skal han ha tatt henne i armen og dratt henne med seg mens de var på en bar, men ble avbrutt i tafsingen av kvinnens venninne.

Ifølge Foxx fant hendelsen aldri sted. Hans representanter sier også at kvinnen anmeldte en lignende forbrytelse i 2020, og at den saken ble henlagt.

Søksmålet har blitt anlagt i forbindelse med at den midlertidige loven Adults Survivors Act (ASA) utløper. Loven, som trådte i kraft for et år siden, har åpnet for at ofre for overgrep har kunnet saksøke sine overgripere selv om foreldelsesfristen etter normal lovgivning har gått ut.