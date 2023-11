Minst 34 pågrepet etter voldelige opptøyer i Dublin

NTB

Dublin våknet til plyndrede butikker og utbrente biler etter torsdagens opptøyer. Irsk politi sier 34 personer er pågrepet og en politibetjent alvorlig skadd.

Demonstranter støtte samen med politiet i Dublin etter et knivangrep mot en kvinne og tre små barn i den irske hovedstaden torsdag ettermiddag. Det var derfor dramatiske scener som møtte innbyggerne i byen fredag morgen.

Politi har blitt utplassert i hjertet av Dublin for å stå vakt utenfor plyndrede butikker, og brannvesenet jobber med å kjøle ned de utbrente bilene som ble påtent i løpet av natten.

– Totalt har vi foretatt 34 pågripelser, og 32 av de pågrepne må møte i retten i morgentimene, sier politisjef Drew Harris.

Politibetjent alvorlig skadd

– En av våre politibetjenter er alvorlig skadd etter opptøyene, og vi tror også at det kommer til å bli flere slike demonstrasjoner, sier han.

Irsk politi har anklaget høyreekstreme opprørere for å ha startet volden etter at en liten gruppe mennesker som protesterte mot innvandring, møtte opp på åstedet for knivstikkingen og deretter støtte sammen med politiet.

Knivstikkingen skjedde like i nærheten av hovedgaten O'Connell Street, i sentrum av Dublin. Det tok flere timer før politiet gjenvant kontrollen etter at folkemengden vokste til mellom 200 og 300 personer.

En dobbeltdekker-buss, en trikk og en politibil ble påtent, offentlig transport ble stengt og folk ble oppfordret til å holde seg unna store deler av hovedstaden.

Fredag er offentlig transport igang igjen gjennom sentrum av Dublin, men det er fremdeles restriksjoner i området og enkelte gater er fremdeles stengt.

En dobbeltdekker buss ble satt i brann på Dublins hovedgate O' Connell Street. Les mer Lukk

5-åring knivstukket

En fem år gammel jente fikk akuttbehandling etter å ha blitt påført alvorlige skader i knivstikkingen i forkant av opptøyene.

En mann i slutten av 40-årene, som også ble behandlet for alvorlige skader, ble pågrepet av politiet, som sa de ikke lette etter andre mistenkte.

Politiet sa torsdag at de ikke utelukket noe motiv for knivangrepet, inkludert om det kan være terrorrelatert. De vil ikke kommentere nasjonaliteten til den pågrepne mannen.

Det er ingen høyreekstreme partier eller politikere som er valgt inn i den irske nasjonalforsamlingen, men antallet små demonstrasjoner mot innvandring har økt det siste året.

Regjeringen gjennomgår sikkerheten rundt nasjonalforsamlingen etter at en protestaksjon rundt bygningen nylig førte til at flere folkevalgte ble innesperret.