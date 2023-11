Strømprisene raser i Finland og Sverige etter tabbe på kraftbørsen

Strømprisene er uvanlig lave i Finland og Sverige fredag etter en tabbe på kraftbørsen. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

Strømprisene er uvanlig lave i Finland og Sverige fredag etter at et stort volum ikke-eksisterende strøm ved et uhell ble tilbudt det finske markedet.