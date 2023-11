Verdensmester i kickboksing, Sergej Lysjuk, drept: «Du lo i møte med fare»

Mistet begge beina da en mine eksploderte under kamp med russiske styrker i Donbas. Døde av skadene.

Den seksdobbelte verdensmesteren i kickboksing, Sergej Lysjuk, hedres nå av sin familie og ukrainske myndigheter etter å ha ofret livet i krigen mot Russlands okkupasjonsstyrker.

Begge bena måtte amputeres som følge av skadene fra minene som eksploderte under føttene på ham 12. november. I ti dager kjempet leger fra Dnipro for å redde soldatens skader. Men livet sto ikke til å redde.

Ektefelle og sønn i sorg: Du var alltid ærlig og ydmyk»

Nå sørger hans kone, Olena Bibik, og sønnen etter tapet av ektefelle og far.

«Du smilte alltid som svar på eventuelle vanskeligheter, og du lo i møte med fare. Du var alltid ærlig, rettferdig og veldig ydmyk. Du var min mann, venn, bror og mitt liv! Kanskje noen trenger å beskytte himmelen også, ellers ville de ikke tatt deg fra oss», skriver Olena Bibik, på Facebook, ifølge Ukrainska Pravda.

Sergej Lysjuk er blitt kåret til europa- og verdensmester en rekke ganger. Han jobbet også som instruktør ved Institutt for fysisk trening i Ukraina.

Lysjuk ble begravet i Tsjernihiv 23. november i kirken til den hellige Michael og Fedir i nærheten av et militærsykehus.

«Det er synd at Gud ikke reddet den som forsvarte fedrelandet»

«Jeg tviler ikke et øyeblikk på at du gjorde alt mulig og umulig for å leve. Evig ære til helten! Jeg vil ikke tro at jeg aldri vil se smilet ditt igjen. Jeg lovet å ikke gråte, og det vil jeg ikke. Jeg vil be og kysse sønnen vår, som du alltid spurte om. Det er synd at Gud ikke reddet den som forsvarte fedrelandet», skriver enken i et minneord.

Anton Gerashchenko, rådgiver og tidligere viseminister i det ukrainske innenriksdepartementet, har delt denne hyllesten på X:

«Den seksdobbelte verdensmesteren i kickboksing, Sergej Lysjuk, meldte seg frivillig til frontlinjen i begynnelsen av den fullskala invasjonen. 12. november ble kickbokseren truffet av en mine under et kampoppdrag i Donetsk-regionen.

I løpet av den 21 måneder lange krigen har det kommet rapporter om flere dødsfall blant soldater som har stått for store bragder innen ulike idretter.

De fleste av dem som kjemper i Ukraina, er sivile, som har tatt på seg uniform og slåss side om side med profesjonelle soldater. Gjennomsnittsalderen blant de ukrainske soldatene skal være godt over 40 år.

Ble såret, reiste tilbake til fronten



Vitalij Merinov, den firedobbelte verdensmesteren i kickboksing, ble også drept på slagmarken tidligere i år. Også han døde på sykehuset etter alvorlige skader.

«Under kampene fikk Vitalij et skuddsplintsår i beinet. Han kom seg, dro tilbake til frontlinjen og forsvarte Ukraina til sitt siste åndedrag. Hans død er et stort tap,» skrev Ruslan Martsinkiv, ordføreren i Ivano-Frankivsk, på en statlig nettside som hedrer falne soldater.

Den firedobbelte verdensmesteren sluttet seg til Ukrainas væpnede styrker allerede den første dagen av Russlands fullskala invasjon. Vitalij var gift og hadde en to år gammel datter.

I sommer døde en annen idrettshelt, den ukrainske kickboksing-mesteren Maksym Bordus i kamp mot russiske styrker, ifølge Reuters.

«Hver dag brakte han Ukrainas seier nærmere med våpen i hendene, men han selv fikk ikke se det», står det under et fotografi av Bordus hvor han poserte med flere medaljer.

Etterlyst for høyforræderi

Den tidligere treneren for Daghestans kickboksing-team, Akhmad Akhmed, er etterlyst for høyforræderi etter å ha sluttet seg til ukrainske tropper, skriver Radio Free Europe.

Akhmedov, som trente 16 verdensmestere i 15 år i Daghestan, flyttet til Ukraina i 2017 og ble i fjor nestkommanderende for Imam Shamil-bataljonen, som består av frivillige fra Daghestan i Ukrainas væpnede styrker.

Nå slåss han mot de russiske okkupantene i krigen som har krevd svært mange liv.