Israelsk minister anklager avis for sabotasje av krigen i Gaza

Den israelske journalistforeningen sier journalistene i Haaretz ikke vil la seg skremme av de «dumme truslene». Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Israels kommunikasjonsminister hevder at den israelske avisen Haaretz saboterer Israel i krigstid og er et provoserende talerør for landets fiender.