BBC: Forsvunnet ukrainsk barn dukket opp i hjemmet til Putin-alliert

Putin-alliert skal ha adoptert barn stjålet fra et ukrainsk barnehjem i Kherson etter at byen ble inntatt.

Margarita er bare ti måneder gammel når hun forsvinner fra Kherson regionale barnehjem. Den lille jenta har bodd her siden rett etter at hun ble født. Halve livet hennes har vært under okkupasjon.

Margarita forsvant fra barnehjemmet i august 2022, men nå hevder BBCs journalister i dokumentarserien Panorama å funnet dokumenter som beviser hvor den nå to år gamle jenta er.

Dokumentene skal vise at Sergej Mironov har adoptert jenta som en gang het Margarita. Mironov er en 70 år gammel leder av et russisk politisk parti og Putin-alliert.

Lilla kjole

En kvinne i lilla kjole skal ha dukket opp på Kherson barnesykehus i august 2022. Der fikk hun se lille Margarita som ble behandlet for bronkitt.

Jentas foreldre er ikke i livet hennes lenger og på barnehjemmet hun bor på, er hun det yngste barnet.

Kherson er på dette tidspunktet fortsatt under russisk kontroll. Det samme er Margaritas barnehjem.

Leder for barneavdelingen på sykehuset, doktor Nataliya Lyutikova, minnes Margarita som en smilende baby som elsket å kose. Lyutikova forteller at kvinnen i lilla introduserte seg som «lederen for barnesaker fra Moskva».

De påfølgende dagene får barnelegen flere telefoner; russiske representanter krever at Margarita blir sendt tilbake til barnehjemmet – umiddelbart.

Kamuflasje og mørke briller

Senere samme uke skrives Margarita ut. Sykepleier på barnehjemmet, Lyubov Sayko, er en av dem som får beskjed om gjøre Margarita klar for en reise.

Russiske menn, noen i kamuflasje, en med mørke briller og en stresskoffert, kom for å hente Margarita. Hun var bare den første som ble tatt.

Syv uker senere dukker den russiske parlamentarikeren, Igor Kastyukevitsj, opp. Han og andre russiske representanter, organiserer deportasjonen av resten av barna.

– De tok dem fra hendene våre og bar dem ut, forteller Sayko.

48 barn

Inkludert Maragarita, ble 48 barn fra Kherson regionale barnehjem tatt.

Panorama har nå brukt fem måneder på å lete etter de tapte barna sammen med den ukrainske menneskerettighetsforkjemperen, Victoria Novikova.

Novikova avdekket et dokument som viste at Margarita ble overført til et sykehus i Moskva. Navnet på kvinnen som autoriserte overføringen var Inna Varlamova. På sosiale medier finner Panorama-redaksjonen et bilde publisert 26. august av Varlamova med lilla kjole i Kherson.

Lyutakova bekrefter overfor BBC at Vorlamova var kvinnen som kom til barnesykehuset i august 2022.

Ekstra billett

Dokumenter skal vise at Inna Varlamova nettopp hadde giftet seg med lederen for det russiske partiet «a Just Russia», Sergej Mironov. Morinov og hans parti er en del av den statsgodkjente politiske opposisjonen og støttespiller for Putin. Han er en tidligere fallskjermjeger og er sanksjonert av en rekke europeiske land og EU.

Ifølge russiske kilder skal Varlamova tatt toget tilbake til Kherson samme kveld som Margarita ble tatt fra barnehjemmet. Senere skal hun ha returnert til Russland - denne gangen med en ekstra billett.

I desember i fjor lages et nytt interessant dokument. Dokumentet er en fødselsattest for en 14. måneder gammel jente kalt «Marina». Marinas foreldre er registrert som datteren av Inna Varlamova og Sergej Mironov og har samme bursdag 31. oktober - samme dag som som Margarita.

BBCs Panorama har fått tilgang til Margaritas adopsjonspapirer. Der står det at Margarita Prokopenko er døpt om til Marina Mironova.

Ulovlig

Ifølge Genève-konvensjonen er det ulovlig å deportere sivile i krigstid, med mindre det er avgjørende av sikkerhetsmessige eller tvingende militære årsaker og det er midlertidig. Konvensjonen forbyr også å endre et barns familiestatus.

– Margarita trengte ingen spesiell undersøkelse, sa doktor Nataliya Lyutikova om den skjebnesvangre natten i 2022.

Putin og hans barnekommissær Maria Lvova-Belova ble tidligere i år tiltalt av ICC. Retten hevdet da at den ulovlige deportasjonen av hundrevis av ukrainske barn fra barnehjem ble gjort med «hensikt å fjerne disse barna permanent fra deres eget land».

Putin hadde da utstedt et dekret som ville gjøre det lettere for russere å adoptere ukrainske barn.

Lvova-Belova har derimot sagt at Russland ikke vil tillate mer enn å ta inn barn i fosterhjem eller verge. Konfrontert med informasjonen i denne saken har russiske myndigheter sagt at dette er feil og de anser store deler av Ukraina for å være russisk, og menneskene som bor der dets borgere, inkludert barn.

Ett barn

BBC har prøvd å kontakte Sergej Mironov og Inna Varlamova for å spørre hvor Margarita er nå, men de har ikke svart.

Kun ett av de 48 barna fra Kherson regionale barnehjem skal ha kommet hjem.

Ukraina hevder de har identifisert 19.546 barn som er tatt til Russland. Den hevder at færre enn 400 har returnert.

Russland bestrider disse tallene.

Moskva sier at de vil gjenforene barn med familie eller venner hvis det fremsettes et legitimt krav og de reiser for å hente dem. Men mange foreldre vet ikke hvor barna deres er, og prosessen med å finne og hente dem er vanskelig og kompleks.

– Verden trenger å vite om Margaritas eksistens. De ønsket å slette henne. Vi må bringe henne tilbake, sier Victoria Novikova.