Hamas sier at antallet drepte nærmer seg 15.000

NTB

Hamas-regjeringen på Gazastripen opplyser torsdag kveld at nær 15.000 er drept siden krigsutbruddet.

Antallet drepte har nådd 14.854 siden krigen startet 7. oktober, ifølge tall som Hamas-regjeringen la fram torsdag kveld.

6.150 av de drepte er barn, ifølge Hamas.

I tillegg er rundt 36.000 personer såret, ifølge tallene.

Tidligere torsdag opplyste helsedepartementet på Gazastripen at over 13.000 er drept siden krigsutbruddet. Dette tallet var en nedjustering fra tidligere i uken. Tirsdag opplyste myndighetene i det Hamas-styrte territoriet at dødstallet hadde steget til 14.000.

Hamas' helsedepartement har tidligere uttalt at det ikke lenger kan oppgi nøyaktige tall, begrunnet med at kamphandlingene hindrer arbeidet med å hente inn lik. Manglende strømtilgang og brutte kommunikasjonslinjer har også gjort tellingen vanskelig, har departementet opplyst.

De siste dagene har derfor Hamas-regjeringens pressekontor sendt ut tall i stedet.