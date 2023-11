New Yorks borgermester anklages for overgrep

New York Citys ordfører Eric Adams anklages i et søksmål for å ha begått overgrep mot en kvinne i 1993. Foto: Richard Drew / AP / NTB

NTB

New Yorks ordfører Eric Adams anklages for å ha begått overgrep mot en kvinne i 1993, fremgår det av et søksmål.

I søksmålet, som ble registrert sent onsdag, hevdes det at Adams begikk overgrep mot kvinnen i 1993 da begge var offentlig ansatte i New York City.

En talsperson for rådhuset i storbyen sa torsdag at Adams ikke kan huske å ha møtt kvinnen og at Adams avviser påstandene «på det sterkeste», melder BBC.

Adams var i 1993 ansatt som politimann i New York City.

Søksmålet er blitt anlagt før en midlertidig lov, Adults Survivors Act (ASA), utløper fredag. Loven, som trådte i kraft for et år siden, har åpnet for at ofre for overgrep har kunnet saksøke sine overgripere selv om foreldelsesfristen etter normal lovgivning har gått ut.

Det mest kjente søksmålet som har kommet som følge av ASA, er det fra skribenten E. Jean Carroll, som saksøkte Donald Trump for et overgrep på 1990-tallet.

Kjendisene Jamie Foxx og Axl Rose er også blitt anklaget for overgrep i søksmål anlagt før ASA utløper.