Spanias utenriksminister: – Vi er for en palestinsk stat

Spanias utenriksminister José Manuel Albares sier landet vil anerkjenne Palestina som stat.

NTB

Spanias utenriksminister sier at landet hans er for en palestinsk stat, og at det på kort sikt er viktig at en våpenhvile gjennomføres i Gaza.