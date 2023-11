Israel bekrefter at Shifa-sykehusets direktør er arrestert

NTB

Den israelske hæren (IDF) bekreftet torsdag at direktøren ved Shifa-sykehuset, det største i Gaza, er arrestert og skal avhøres.

IDF sier de vil avhøre sykehusdirektør Mohammad Abu Salmiya om beviser for at sykehuset ble brukt som en kommando- og kontrollsentral av Hamas.

– På sykehuset, under hans ledelse, drev Hamas omfattende terroristvirksomhet, sier hæren i en uttalelse.

Avdelingssjef Khalid Abu Samra opplyste tidligere på dagen at Salmiya ble arrestert sammen med flere andre overleger.

Shifa-direktøren beskrev sykehuset som et stort fengsel og en massegrav da israelske styrker tok seg inn i det for rundt en uke siden.

Israel har i flere uker oppfordret til evakuering av sykehuset og har koordinert prosessen etter at israelske styrker tok kontroll. Israelske militærmyndigheter hevder at Hamas har en skjult kommandosentral under sykehuset, noe Hamas hele tiden har avvist.

Det ble onsdag anslått at over 250 pasienter og helsearbeidere var igjen på Shifa-sykehuset. Rundt 400 fordrevne søker fortsatt tilflukt ved sykehuset, ifølge en talsperson for helsedepartementet i den krigsherjede enklaven. Torsdag ble rundt 190 personer evakuert fra sykehusområdet.