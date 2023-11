Eksplosjon på grensen mellom USA og Canada trolig ikke terror

Et stort antall politibiler står ved grenseovergangen på Rainbow Bridge mellom USA og Canada der en bil eksploderte onsdag. Foto: Carolyn Thompson / AP / NTB

NTB

Amerikanske og canadiske myndigheter skjerpet sikkerhetstiltakene ved grensen etter at et kjøretøy eksploderte på Rainbow Bridge ved Niagarafallene onsdag.

Ingen ting tyder på at det er et terrorangrep, ifølge guvernør Kathy Hochul i delstaten New York.

– Det var en fryktelig hendelse, en krasj og eksplosjon. Men på nåværende tidspunkt er det ingen kjent tilknytning til terror, sier Hochul.

En overvåkingsvideo offentliggjort av den amerikanske tollvesenet viser at bilen treffer en midtdeler i høy fart og flyr langt av gårde. Så krasjlandet bilen og en voldsom brann oppsto, noe som ikke kom med på videoen.

To personer som satt i kjøretøyet, er døde, og en tollbetjent er lettere skadd. Hendelsen førte til stort sikkerhetsoppbud, og fire grenseoverganger mellom USA og Canada ble stengt.

Travel flyplass stengt

I flere timer var det lite informasjon å oppdrive om hendelsen.

Buffalo Niagara internasjonale flyplass opplyste å ha stanset all flytrafikk til og fra utlandet i to dager som følge av hendelsen, ifølge det amerikanske luftfartstilsynet. Flyplassen har opptil 100 flyginger daglig og er den tredje travleste flyplassen i delstaten New York.

Amerikanske medier siterer politikilder på at bilen ble stanset for en ekstra grensekontroll like før hendelsen. Det er fortsatt uvisst om hendelsen var en ulykke eller om det skjedde med vilje.

Så svært alvorlig på hendelsen

Canadas sikkerhetsminister Dominic LeBlanc sa innledningsvis at landet betraktet situasjonen som svært alvorlig. Landets statsminister Justin Trudeau sa at de vurderer å sette inn flere tiltak for å sikre landets grenser. USAs president Joe Biden ble også brifet om hendelsen.

Rainbow Bridge går over Niagaraelven og er en av fire grenseoverganger som forbinder Ontario i Canada med delstaten New York. Eksplosjonen skjedde på den amerikanske siden av grensen.